Russell Crowe w obsadzie nadprzyrodzonego thrillera

Screen Gems szykuje się do realizacji nowego filmu, którym będzie nadprzyrodzony thriller zatytułowany "The Pope’s Exorcist". Jedną z gwiazd filmu będzie laureat Oscara, Russell Crowe.

Russell Crowe - "Nieobliczalny"

Russell Crowe wcieli się w prawdziwą postać księdza Gabriele Amortha. Był on duchownym, który pełnił funkcję głównego egzorcysty Watykanu i wykonał 160 000 egzorcyzmów w swoim życiu. Trwały one od kilku minut do nawet kilku godzin. Jak sam uważał egzorcyzm nie tylko reprezentuje ofiary opętania, ale także liczy się, jako sama modlitwa lub rytuał, a niektóre ofiary opętania wymagały setek egzorcyzmów. Amorth napisał dwie książki w formie pamiętników: "An Exorcist Tells His Story" i „An Exorcist: More Stories”, które opowiadają o jego doświadczeniach w walce z szatanem i demonami.

Reżyserem filmu będzie Julius Avery, twórca takich produkcji, jak Operacja Overlord czy Son of a Gun. Zdjęcia mają rozpocząć się we wrześniu w Irlandii.

