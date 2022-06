Chris Pratt , którego już od tego piątku podziwiać będziecie mogli w serialu Amazona Lista śmierci , w jednym ze swoich ostatnich wywiadów odniósł się do różnicy w opowiadaniu historii jaka jest w porównaniu filmu do serialu.

Pratt stwierdził, iż formuła epizodyczna jeśli posiada naprawdę wartościowy scenariusz jest czymś bardzo korzystnym jeśli chodzi o całość opowiedzianej historii.