Christian Bale chciałby ponownie wcielić się w Batmana - warunkiem za kamerą Christopher Nolan

Christian Bale, który wcielił się w obrońcę Gotham – Batmana w trzech filmach w reżyserii Christophera Nolana chciałby powrócić do tej roli. Jednak nie zrobi tego, jeśli za kamerą nie stanie wspomniany reżyser.

Christian Bale, film ''Mroczny rycerz powstaje''

Już niedługo Bale’a podziwiać będziemy mogli w filmie Thor: Miłość i grom, gdzie portretuje antagonistę znanego jako Gorr Rzeźnik Bogów. W ramach promocji filmu aktor wziął udział w wywiadzie dla serwisu Variety podczas, którego zapytano go o to, czy chciałby powrócić do roli Batmana. Jego odpowiedź daje złudną nadzieję. Aktor bowiem chętnie ponownie założyłby kostium Mrocznego Rycerza, jednak nie zrobi tego, jeśli za reżyserię potencjalnej produkcji nie będzie odpowiadał reżyser dotychczasowej trylogii, na którą składają się filmy Batman – Początek, Mroczny rycerz i Mroczny rycerz powstaje.

Dotychczas Nolan, ani nikt inny nie zaproponował Bale’owi ponownego odegrania Batmana. Jak mówi aktor:

Miałem pakt z Nolanem. Zrobimy trzy filmy jeśli będziemy mieli wystarczająco dużo szczęścia. Potem odejdziemy. Nie rozciągajmy tego zbyt długo.

Jednak Bale dodał też, że jeśli Nolan kiedykolwiek przyszedłby do niego z inną historią o Batmanie i chciałby go zaangażować, to rolę tą przyjąłby bez wahania.

Co o tym myślicie? Chcielibyście zobaczyć kolejny film duetu Bale i Nolan?

Źrodło: Variety