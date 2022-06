Wojownicy-kurierzy wracają! Nowe odcinki "Ninja Express" w Boomerangu 0

Konpeki, Kiro i Aka są gotowi na dostarczenie kolejnych przesyłek! Jak zwykle w ich przypadku, nie będą to zwykłe zlecenia. Bohaterowie spotkają smoka, księżniczkę i inne niesamowite postaci. Boomerang zaprasza na zupełnie nowe odcinki serialu "Ninja Express". Premiera już w poniedziałek 4 lipca o 18:30.

Trzej ninja-kurierzy są dla siebie jak bracia. A kiedy łączą wszystkie swoje supermoce, nic ich nie powstrzyma! Kiro może spoglądać w przyszłość i przenieść się w dowolne miejsce, żeby znaleźć to, czego życzy sobie klient. Konpeki posiada zdolność podróżowania w przestrzeni i czasie, zabierze w każde wybrane miejsce wojownicze trio. Aka jest w stanie pomniejszyć dowolny przedmiot. Jakby tego było mało, w zanadrzu mają też specjalne gadżety: dyspenser z taśmą klejącą, wózek i… chustkę w kropki, które pomagają im w codziennej pracy.

W premierowych odcinkach podejmą różne kurierskie wyzwania. Smok księżniczki będzie zirytowany i ukoić może go tylko piękna melodia. Bohaterka poprosi ninja o dostarczenie do królestwa muzycznego gwiazdora, Jeana Pascala. Wojownicy spróbują poskromić wielkiego stwora. A to nie jedyne magiczne przygody, jakie czekają ich w premierowych epizodach! Otrzymają zamówienie od czarodziejki Merliny na… magiczny trik, który podbije serca jurorów konkursu magii: ma zapewnić Merlinie zwycięstwo. Ninja będą musieli myśleć nieszablonowo. Na szczęście to ich mocna strona! Przed nimi również start w zawodach dla szkockich dudziarzy, poszukiwanie spodni dla giganta i królewskiego zastępstwa na tron dla znudzonego władcy-kosmity.

Premiera nowych odcinków "Ninja Express" już w poniedziałek 4 lipca o 18:30 w Boomerang. Emisja codziennie o 18:30 w Boomerang.

