Jason Schwartzman także w prequelu "Igrzysk śmierci" 0

Jason Schwartzman to najnowsze nazwisko na liście aktorów, którzy dołączyli do obsady filmu The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes od wytwórni Lionsgate.

Jason Schwartzman w przygotowywanym właśnie prequelu "Igrzysk śmierci" wcieli się w postać znaną jako Lucretius "Lucky" Flickerman, gospodarz dziesiątych Igrzysk Śmierci oraz przodem Cezara Flickermana (grał go Stanley Tucci).

Wcześniej do obsady aktorskiej dołączyli: Tom Blyth jako młody Coriolanus Snow (grał go Donald Sutherland), Hunter Schafer jako Tigris Snow, Josh Andres Rivera jako Sejanus Plinth i Rachel Zegler jako dziewczyna z 12. Dystryktu, Lucy Grey Baird.

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes reżyseruje Francis Lawrence na podstawie scenariusza Michaela Lesslie.

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes rozgrywa się na dziesiątki lat przed przygodami Katniss Everdeen i skupia się na młodym Coriolanusie Snow, który ostatecznie zostaje tyranicznym prezydentem Panem. Jako 18-latek Snow zostaje wybrany na mentora Lucy Grey Baird, dziewczyny ze zubożałego Dwunastego Dystryktu, która bierze udział w 10. Głodowych Igrzyskach (Katniss pojawiła się dopiero na 74).

Premiera filmu odbędzie się 17 listopada 2023 roku.

Źrodło: The Hollywood Reporter