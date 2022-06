Ujawniono wstępny pomysł na serial "Goonies" od Disney+ 0

Walt Disney pracuje aktualnie nad nowym serialem oryginalnym opartym na klasyku kina familijnego z lat 80. Goonies. Ujawniono fabułę serii tworzonej z myślą o Disney+.

Nowy serial będzie nosił tytuł "Our Time" i jego realizacją zajmą się firmy producenckie Donner Company oraz Amblin. Produkcja była pierwotnie opracowywana dla Fox, gdzie odcinek pilotowy został napisany przez Sarah Watson, ale uznano, że jest skierowany do zdecydowanie młodszych widzów i został przeniesiony na Disney+.

Producentka serialu, Gail Berman, ujawniła szczegóły fabuły nadchodzącego serialu.

Potrzebowaliśmy świetnego scenarzysty i wspaniałych partnerów, więc przedstawiliśmy pomysł Amblinowi i im się spodobał. Naszą twórczynią jest Sarah Watson. Serial jest opowieścią o mieście oraz rodzinie w stylu tej z "Friday Night Lights" i w jej ramach opowiada historię znaną z "The Goonies", ujęcie po ujęciu. Musieliśmy udać się do Warner Bros., do Toby’ego Emmericha i zapytać, czy możemy mieć prawa "The Goonies". Powiedzieli tak, oczywiście z powodu państwa Spielberga i Donnerów. Robimy to teraz dla Disney Plus.

powiedział producent

Na razie dokładny opis fabuły nie jest znany. Poniżej przypominamy Wam natomiast opis Goonies:

Głównym bohaterem oryginału jest Mikey, który wraz z bratem Brandonem przygotowuje się do przeprowadzki. Za kilka dni ich domostwa zostaną zrównane z ziemią a na ich miejscu ma powstać pole golfowe. Przez przypadek znajdują na strychu mapę prowadzącą do skarbu "Jednookiego" Willy’ego. Wraz z grupą przyjaciół ruszają jej śladem, która prowadzi do podziemi nieczynnej restauracji. Pragną oni zdobyć pieniądze na pokrycie długów i odzyskać domy. Jest to dla nich ostatnia okazja by przeżyć wspaniałą przygodę. W tym czasie z więzienia ucieka jeden z członków gangu Fratellich, a wejście do podziemi okazuje się być umiejscowione w restauracji będące siedzibą gangu.

Źrodło: whatsondisneyplus