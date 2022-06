Znany z filmów Marvela Jacob Batalon w obsadzie horroru ''Horrorscope'' 0

Firma produkcyjna Screen Gems bierze się za produkcję horroru noszącego tytuł Horrorscope. W głównej roli aktor znany z filmów Marvela Jacob Batalon.

Jacob Batalon i Tom Holland, film ''Spider-Man: Homecoming''

Batalona z pewnością kojarzycie z roli Neda w trylogii o Spider-Manie. W postać tą wcielił się także w dwóch filmach z serii Avengers. Pojawił się również w komediowym horrorze Festiwal krwi oraz komedii W śnieżną noc.

Za kamerą Horrorscope staną Anna Halberg i Spenser Cohen. Oboje są także autorami scenariusza do filmu. Spod ich skrzydeł wyszedł scenariusz do tegorocznego kanadyjskiego filmu Ivy w reżyserii Danisa Goulet.

Obok Batalona w obsadzie są także Alana Boden, Adain Bradley, Avantika, Humberly Gonzalez i Wolfgang Novogratz.

Horrorscope opowie o grupie przyjaciół uczęszczających do tego samego college’u, którzy po przeczytaniu swoich horoskopów zaczynają umierać w sposób powiązany z przepowiedzianym im losem. Czy uda im się oszukać to co zapisane w gwiazdach i przeżyć?

