Pedro Pascal i Ethan Hawke w westernie Pedro Almodóvara

Niesamowita wiadomość związana z legendarnym hiszpańskim reżyserem Pedro Almodóvarem. Twórca zamierza nakręcić… western!

Pedro Almodóvar

Co prawda produkcja będzie tylko 30-minutowym filmem, ale sam fakt, że tak charakterystyczny filmowiec bierze się na westernowy gatunek jest czymś wartym odnotowania. Tym bardziej, że Hiszpan kompletuje bardzo ciekawą obsadę. Jak donosi Variety na ekranie pojawią się dwie gwiazdy znane z głośnych hollywoodzkich produkcji – Pedro Pascal i Ethan Hawke.

Film będzie nosił tytuł "Strange Way of Life" i poprzedzi on jego pełnometrażowy anglojęzyczny debiut zatytułowany "A Manual for Cleaning Women", w którym główną rolę zagra wybitna aktorka, Cate Blanchett. Dla Pedro Almodóvara western będzie drugim krótkometrażowym projektem w języku angielskich w ostatnim czasie. W 2020 roku debiutował Ludzkim głosem z Tildą Swinton w roli głównej.

Almodóvar na razie nie chce zbyt wiele zdradzać. Wiemy tylko tyle, że będzie to historia mężczyzny o imieniu Silva, który jedzie konno przez pustynię do Bitter Creek, gdzie ma zamiar odwiedzić szeryfa Jake’a, z którym 25 lat wcześniej pracował, jako najemnik. Z czasem jednak okazuje się, że pretekst ponownego spotkania z przyjacielem z młodości nie jest prawdziwym powodem przybycia Silvy.

Nie powiem nic więcej, ponieważ nie chcę ujawnić wszystkich niespodzianek scenariusza – napisał Almodóvar w swoim oświadczeniu. Dodał jedynie, że tytuł filmu nawiązuje do słynnego fado napisanego i zaśpiewnego przez Amalię Rodrigues, która twierdzi w swoich tekstach, że nie ma dziwniejszej egzystencji niż ta, która ignoruje własne pragnienia.

Co ciekawe zdjęcia będą kręcone na pustyni Tabernas w Almerii w południowej Hiszpanii, a także w osadzie, którą Sergio Leone zbudował 50 lat temu, aby nakręcić z Clintem Eastwoodem swoją trylogię spaghetti westernów.

Źrodło: Variety