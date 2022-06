Fantastyczne Zwierzęta powracają 4k, Blu-ray™ i DVD 0

Fantastyczne Zwierzęta powracają w wielkim stylu! Profesor Albus Dumbledore prosi magizoologa Newta Skamandera, by stanął na czele nieustraszonej drużyny złożonej z czarodziejów, czarownic i jednego dzielnego mugolskiego piekarza. Powierza im niebezpieczną misję powstrzymania potężnego Gellerta Grindelwalda i coraz liczniejszych zastępów jego zwolenników. Pytanie tylko jak długo Dumbledore będzie trzymał się z boku, skoro stawka jest tak wysoka? Premiera filmu na 4K ULTRA HD, Blu-ray™ i DVD już 13 lipca.

Po 4 latach od premiery poprzedniej odsłony historii, wracamy do świata magii by po raz kolejny zmierzyć się z podstępnym czarodziejem, który stara się zawładnąć światem magii. Tym razem na drodze stanie mu cała drużyna złożona przez Newta Skamandera, w przemyślany sposób dyrygowana przez największy z czarodziejskich umysłów – profesora Albusa Dumbledore’a.

To właśnie Dumbledore od czasu pierwszego pojawienia się na ekranie przeszło 20 lat temu zdobył sobie miano najbardziej podziwianego spośród czarodziejów. W trzeciej części serii „Fantastyczne zwierzęta” poznać możemy w końcu tajemniczą przeszłość profesora, która jak się okazuje, odegra ważną rolę w rozwoju wydarzeń w magicznym uniwersum. Reżyser filmu, David Yates, wspomina:

Dumbledore jest naprawdę ważną postacią w świecie J.K. Rowling. W książkach i filmach o Harrym Potterze jest tajemniczy, pociągający i zdaje się być wszechwiedzący. Chcieliśmy więc zobaczyć młodszego Dumbledore’a w okresie formacyjnym, który ostatecznie zdefiniuje go jako człowieka, którym później się stanie.

Podstawę do scenariusza, napisanego przez J.K. Rowling i Steve’a Klovesa, stanowi oryginalna historia autorstwa Rowling, a za kamerą stanął znany z poprzednich dwóch filmów (oraz trzech ostatnich części przygód Harry’ego Pottera) David Yates. Na ekranie zobaczyć możemy dobrze znane postacie odegrane w bezbłędny sposób przez jak zwykle doskonałych aktorów – Eddie Redmayne po raz kolejny zachwyca jako ekscentryczny Newt Scamander, a Jude Law pokazuje niesamowitą interpretację pełnego tajemnic Dumbledore’a. Jedyną znaczącą różnicą w stosunku do poprzednich filmów jest Gellert Grindelwald, w którego tym razem wcielił się Mads Mikkelsen. Obdarzony niewątpliwym talentem do ogrywania czarnych charakterów Duńczyk świetnie wpisał się w konstrukcję świata i zanotował występ po którym nie można mieć wątpliwości co do decyzji o obsadzeniu go w tej roli.

Tajemnice Dumbledore'a są więc kolejną odsłoną lubianej i konsekwentnie konstruowanej serii. Po raz kolejny zobaczyć możemy także owe tytułowe fantastyczne zwierzęta – dokładnie opisane w scenariuszu przez Rowling i doskonale odtworzone przez specjalistów od efektów specjalnych – które stanowią ważną część świata prezentowanego w filmie. Po raz kolejny także zobaczyć możemy dziesiątki przepięknych lokalizacji: akcja filmu dzieje się zarówno w Chinach, jak i Nowym Jorku czy Hogwarcie, a niezwykle istotną rolę odgrywa Niemieckie Ministerstwo Magii znajdujące się w Berlinie.

Film Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a zadebiutował w polskich kinach 7 kwietnia 2022 roku. Od tego czasu zobaczyło go prawie 800 000 widzów. Już 13 lipca ukaże się na nośnikach 4K ULTRA HD, Blu-ray™ i DVD.

Dodatek specjalny w wydaniu DVD:

Magia Hogwartu

Dodatki specjalne w wydaniach Blu-ray i 4K ULTRA HD:

Poznaj nowych bohaterów i zwierzęta oraz ich historie

Dołącz do obsady i twórców w ich ulubionych scenach

Sceny niewykorzystane

Źrodło: Galapagos