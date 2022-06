Hugh Grant jako Zeus - Netflix pracuje nad komediowym serialem ''Kaos'' opierającym się na greckiej mitologii 0

Hollywoodzki aktor Hugh Grant znany z wielu pełnometrażowych produkcji oraz dobrych seriali otrzymał angaż w mrocznej komedii Netflixa Kaos. Fabuła tego serialu powstaje na podstawie greckiej mitologii, a wspomniany aktor wciela się w greckiego boga Zeusa.

Hugh Grant, film ''Skandal w angielskim stylu''

Kaos zaprezentuje nam współczesną wersję znanej mitologii. Greccy bogowie spróbują odnaleźć się w obecnych czasach co z pewnością nie wyjdzie im zbyt dobrze.

Zeus portretowany przez Hugh Granta będzie pozornie wszechmocnym królem bogów, jednak tak naprawdę jest bardzo niepewny siebie, a kryje to pod powłoką niesamowitej mściwości. Kiedy zaczyna dostrzegać na swoim licu pierwsze zmarszczki wpada w paranoję. Wszędzie widzi znaki świadczące o jego rychłym upadku.

Hades zaś stara się utrzymać w tajemnicy to, iż traci kontrolę nad swoim podziemnym światem. Hera zwana królową bogów trzyma pieczę nad ludzkością i Zeusem, jednak jego rosnąca z każdym dniem paranoja zmusza ją do podjęcia nowego działania. W tym samym czasie zbuntowany syn Zeusa, Dionizos wymyka się ojcu spod kontroli i jest na idealnej drodze do wielkiego, wręcz kosmicznego konfliktu z Zeusem. Posejdona zaś najbardziej zajmuje wielkość jego jachtu i miejsce kolejnej imprezy.

To wszystko powoduje, że na Ziemi źle się dzieje. Sytuację tą uświadamiać zaczyna sobie kilkoro śmiertelników – Riddy, Orfeusz, Caneus i Ari, którzy chcą stanąć na drodze Zeusowi. Czy komuś z nich uda się obalić boga?

Serial składać ma się z ośmiu odcinków. Jego twórca to Charlie Covell, scenarzysta The End of the Fing World. W obsadzie Kaos oprócz Granta znajdują się David Thewlis jako Hades, Janet McTeer jako Hera, Nabhaan Rizwan jako Dionizos, Cliff Curtis jako Posejdon, Aurora Perrineau jako Riddy, Killian Scott jako Orfeusz, Misia Butler jako Caneus, Leila Farzad jako Ari, Billie Piper, Rakie Ayola i Stanley Townsend. Zdjęcia do serialu rozpoczną się jeszcze tego lata.

Źrodło: Deadline