Epicka opowieść z doskonałą obsadą! "Wiking" na 4K UHD, Blu-ray i DVD już 24 sierpnia 0

Robert Eggers, twórca dwóch świetnie przyjętych filmów oraz jeden z najciekawszych reżyserów młodego pokolenia, przedstawia nowy film zrealizowany z jeszcze większym rozmachem niż jego poprzednie obrazy. Alexander Skarsgård wciela się w postać księcia wikingów, który powraca do swojej ojczyzny by dokonać zemsty za zbrodnię popełnioną na jego rodzinie. Premiera filmu na 4K ULTRA HD, Blu‑ray™, DVD oraz w kolekcjonerskim wydaniu 4K ULTRA HD Steelbook już 24 sierpnia.

Młody książę Amleth (Alexander Skarsgård) jest u progu stania się mężczyzną, gdy jego ojciec, król Aurvandil (Ethan Hawke), zostaje brutalnie zamordowany przez wuja Fjolnira (Claes Bang), który porywa matkę chłopca – księżną Gudrún (Nicole Kidman). Uciekając łodzią ze swojego królestwa, dziecko poprzysięga zemstę. Dwie dekady później Amleth jest wikingiem najeżdżającym słowiańskie wioski, gdzie pewna czarownica (Björk), przypomina mu o jego przysiędze: pomścić ojca, ocalić matkę, zabić wuja. Podróżując na statku z niewolnikami do Islandii, Amleth dostaje się na farmę swojego wuja z pomocą Olgi (Anya Taylor-Joy), zniewolonej słowiańskiej kobiety – i wyrusza, by dotrzymać przysięgi.

Znana już z XIII-wiecznych zapisków legenda o księciu Amlecie, która wcześniej inspirowała między innymi Szekspira, teraz stała się podstawą dla scenariusza, który napisali wspólnie Eggers i Sjón. Mieszając ją z sagami islandzkimi i nordyckimi mitami stworzyli w pełni oryginalną opowieść rozgrywającą się około X wieku. Robert Eggers po raz kolejny przy tworzeniu filmu posłużył się dziesiątkiem źródeł historycznych by jak najlepiej osadzić go w epoce. „Wiking” nie prezentuje więc hollywoodzkiej wizji pięknego wojownika, ale brutalnie realistyczny obraz dawnych czasów. Za każdą artystyczną decyzją stoi nie tylko zamysł autora, ale i szczegółowa konsultacja z historykami specjalizującymi się w zagadnieniu, dzięki czemu ostateczny rezultat jest wyjątkowy na tle popularnych filmów historycznych. Cały ten nakład pracy został wykonany już na etapie pisania scenariusza, który stał się perfekcyjną kombinacją historycznych gatunków literackich. Fantastyczne elementy czerpane z legend pojawiają się tutaj na tle charakterystycznych dla Islandii sag rodzinnych, historycznie skoncentrowanych raczej na wiernym przedstawianiu faktycznych zmagań islandzkich rodów niż tworzeniu odrealnionych wizji.

Historia Amletha pochodzi z legend, będących przeciwieństwem sag rodzinnych. Ale scenarzyści zrozumieli tę różnicę – zauważa Neil Price, profesor archeologii i jeden z konsultantów przy tworzeniu filmu. Podobnie jak w poprzednich filmach, tak i tutaj dla Eggersa bardzo ważny był element magiczny, który w połączeniu tych dwóch gatunków stworzył bardzo ciekawy efekt. Fantastyczna strona narracji może być odebrana przez widzów zarówno jako faktycznie wydarzająca się w historii, jak i będąca wyłącznie wyobrażona przez bohaterów – rozwija Price i dodaje: to zdecydowanie najwierniejszy obraz epoki Wikingów, jaki miałem szansę zobaczyć. Kiedy byłem na planie na etapie preprodukcji poczułem się wręcz przytłoczony. Nigdy wcześniej nie wiedziałem takiego poziomu dbałości o szczegóły w filmie historycznym.

Ale wbrew temu co mogłoby się wydawać, kiedy zdamy sobie sprawę z tytanicznej pracy reżysera nad teoretycznym przygotowaniem się do stworzenia filmu, jak sam przyznaje, wikingowie raczej niespecjalnie go interesowali: myślałem o nich jako o okrutnych brutalach i nie widziałem w tym nic interesującego. Przeciwnie moja żona, ona od dawna uwielbiała sagi islandzkie i była przekonana, że też je pokocham. Jednak dopiero moment odwiedzenia Islandii stał się dla Eggersa decydujący w zainteresowaniu się tym tematem: było coś w tych żywiołach wołających z krajobrazów. Od razu potem zacząłem myśleć o wikingach i o tym co naprawdę działo się w pierwszych dekadach X wieku w Skandynawii, a jednocześnie stałem się wrażliwy na wszechobecne reinterpretacje i niedokładności projektowane na kulturę wikingów w kolejnych tysiącleciach – dodaje reżyser.

W ten sposób zaczął rodzić się pomysł zrealizowania wiernej historycznie opowieści o wikingach, a kiedy wkrótce potem Eggers spotkał się z Alexandrem Skarsgårdem, stało się jasne, że właśnie wikingowie będą tematem jego kolejnego filmu. Wspólnie z islandzkim poetą i muzykiem Sjónem napisali scenariusz i dzięki konsultacjom z historykami i archeologami udało się stworzyć film, w którym każdy element historii składa się na przemyślaną kompozycję obficie czerpiącą z bogatej literatury oraz najbardziej aktualnych odkryć na temat dawnych dziejów północnej Europy.

Po raz pierwszy Robert Eggers zgromadził tak szeroką obsadę składającą się ze znakomitej klasy aktorów, wśród których oprócz Alexandra Skarsgårda znaleźli się między innymi Nicole Kidman, Anya Taylor‑Joy, Ethan Hawke, Willem Dafoe, czy Björk. Akcja rozgrywa się w trzech zupełnie różnych lokacjach i zarazem radykalnie różnych momentach życia głównego bohatera, który dorasta wraz z drzemiącą w nim chęcią zemsty. Efektem jest kompletna historia opowiedziana z wielkim rozmachem, która w umiejętny sposób zrywa ze wszystkimi skojarzeniami, jakie wymusiły na nas przeromantyzowane popkulturowe ujęcia wikingów, które oglądać mogliśmy do tej pory. Ten film to coś radykalnie innego.

Wiking to trzeci w karierze pełnometrażowy film Roberta Eggersa, który już zdążył na dobre wpisać swoje nazwisko pomiędzy najważniejszych współczesnych twórców filmowych. Film ukaże się na 4K ULTRA HD, Blu-ray™, DVD oraz w kolekcjonerskim wydaniu 4K ULTRA HD Steelbook już 24 sierpnia.

Dodatki specjalne w wydaniu 4k ultra hd:

Sceny niewykorzystane i dodatkowe

Ponadczasowa epopeja

Twarze Wikingów

Droga Amletha do stania się mężczyzną

Z wizytą na planie

Gra Knattleikr

Nordycki krajobraz

Komentarz współscenarzysty i reżysera Roberta Eggersa

Źrodło: Galapagos