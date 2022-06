Londyński West End lat 50., czyli Ronan i Rockwell w zwiastunie "See How They Run" 0

Searchlight Pictures zaprezentowało pierwszy zwiastun filmu See How They Run. W obsadzie nie zabrakło głośnych hollywoodzkich nazwisk.

Scenariusz do filmu See How They Run, który przygotował niejaki Mark Chappell rozgrywa się w londyńskim West Endzie w latach 50. XX wieku, gdzie plany związane z adaptacją filmową przebojowej sztuki zostają nagle przerwane po zamordowaniu kluczowego członka ekipy.

Kiedy znużony światem inspektor Stoppard (Sam Rockwell) i zapalona nowicjuszkka Stalker (Saoirse Ronan) podejmują sprawę, oboje zostają wrzuceni do zagadkowego kryminału w czarująco brudnym podziemiu teatralnego świata, badając tajemnicze zabójstwo na własne ryzyko.

Do tego duetu dołączają Adrien Brody jako pozbawiony skrupułów reżyser filmowy, David Oyelowo jako słynny scenarzysta, Ruth Wilson jako impresario przedstawienia teatralnego, Reece Shearsmith jako ceniony producent filmowy oraz Sian Clifford jako jego żona i Pippa Bennett-Warner jako jego kochanka.

Na pokładzie są także Shirley Henderson jako słynna Dama, Paul Chahidi jako lokaj Damy, Charlie Cooper jako bileter, Jacob Fortune-Lloyd jako wypychacz zwierząt z tajemnicą, Pearl Chanda jako znana aktorka starająca się o sukces na ekranie oraz Harris Dickinson jako podejrzliwy mąż tejże aktorki.

Reżyserem filmu jest Tom George. Premiera filmu w Wielkiej Brytanii będzie miała miejsce 9 września 2022 roku. Na razie nie ma informacji na temat debiutu produkcji w Polsce.

Źrodło: Searchlight Pictures