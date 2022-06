Kolejny film o Bondzie najwcześniej w 2025 roku 0

Daniel Craig pożegnał się z rolą Jamesa Bonda i teraz czeka nas okres, w którym hollywoodzcy agenci będą próbowali posadzić swoich klientów na castingowej karuzeli. Niestety minie kilka lat zanim zobaczymy nową gwiazdę w roli Agenta 007.

"Nie czas umierać"

Producentka filmów o Jamesie Bondzie, czyli Barbara Broccoli wyjawiła, że zdjęcia do kolejnego filmu o jego przygodach ruszą najwcześniej w 2024 roku, co oznacza, że widowisko do kin trafi w najlepszym wypadku w 2025 roku. Jednocześnie producentka nie zamierza na razie rozmawiać na temat potencjalnych kandydatów do zastąpienia w roli Agenta Jej Królewskiej Mości Daniela Craiga. Powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, iż osoby decydujące o przyszłości cały czas rozmawiają na temat kierunku jaki mają obrać.

Nie ma nikogo w celowniku. Rozmawiamy na temat tego w jakim kierunku mamy pójść. Nie ma scenariusza i nie możemy go wymyślić, dopóki nie zdecydujemy, jak podejdziemy do następnego filmu, ponieważ tak naprawdę jest to wymyślenie Bonda na nowo. Odkrywamy kim on jest, a to wymaga czasu. Powiedziałabym, że kręcenie filmu jest zawieszone na co najmniej dwa lata.

podkreśla Barbara Broccoli

Niezależnie kto przejmie pałeczkę po Danielu Craigu stanie się siódmym Agentem 007 w historii. Skoro producenci nie chcą zdradzać nazwisk na swojej liście życzeń, to może zrobicie to Wy?

Źrodło: Deadline