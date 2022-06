W trakcie swojego programu nadawanego w Sirius XM Holdings doszło do małego nieporozumienia. W trakcie przerwy reklamowej mikrofon Howard Stern pozostał włączony i wówczas dziennikarz został zapytany o plany na tegoroczny okres wakacyjny. Miał powiedzieć, że będzie pracował nad Doktorem Doomem dla Marvel Studios.

Powiedziałem ci już, mam zamiar zrobić "Doktora Dooma" z … [tutaj nie słychać dokładnie nazwiska, które pada]. To jest ta rzecz. Ale uwierz mi, jestem z tego powodu cholernie nieszczęśliwy. Zadzwoniłem do Roberta Downeya Jr. i zapytałem go o techniki aktorskie.