Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Superbohaterowie" Paolo Genovese otworzą festiwal w Karlowych Varach. 0

Superbohaterowie Paolo Genovese otworzą 56. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Karlowych Varach. Festiwal rozpoczyna się już jutro, 1 lipca. Natomiast najnowszy film specjalisty od relacji międzyludzkich i reżysera Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie polscy widzowie będą mogli oglądać w kinach już od 22 lipca.

Superbohaterowie to romantyczny komediodramat, który wprowadza nas w życie pary młodych ludzi. Malarka Anna i fizyk Marco to para sympatycznych bohaterów, którzy, jak wielu innych ludzi, postanowili być razem. Są przekonani, że miłość dana jest raz na zawsze i już do końca swoich dni będą szczęśliwi.

Z biegiem czasu okazuje się jednak, że wspólne życie to nie tylko idylla, ale i mnóstwo trudnych chwil, z którymi niełatwo sobie poradzić. Tytułowi superbohaterowie walczą o utrzymanie związku, przechodząc przez różne, często skrajne, stany emocjonalne. W końcu radzenie sobie ze wspólnymi problemami czasami wymaga prawdziwie nadludzkiej siły.

Film Paolo Genovese to opowieść o związkach i tym, jaką rolę odgrywa w nich czas. Reżyser, podobnie jak w swoich poprzednich produkcjach, stawia proste, ale głębokie i celne pytania. Tym razem zastanawiając się, czy miłość na całe życie wymaga określonych supermocy i czy istnieje recepta na udany związek. A jeśli nie?

W główne role wcieliły się gwiazdy włoskiego kina: Jasmine Trinca oraz Alessandro Borghi. Film będzie można zobaczyć w polskich kinach już od 22 lipca.

Źrodło: Aurora Films