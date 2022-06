Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Cyrano" - urzekająca historia miłosnego trójkąta ze znakomitą muzyką 13 lipca na Blu-ray i DVD! 0

Joe Wright, reżyser znany między innymi z takich filmów jak Anna Karenina, czy Duma i uprzedzenie, wraca z kolejną kostiumową adaptacją klasycznego tekstu. Tym razem na warsztat trafiła słynna teatralna sztuka. Cyrano to historia człowieka obdarzonego darem pięknego wysławiania się, pewną ręką w pojedynku i ponadprzeciętnie niskim wzrostem. Zaadaptowana jako musical, z muzyką Aarona i Bryce’a Dessnerów, w wiarygodny sposób odświeżona względem oryginału, trafi na Blu‑ray™ i DVD już 13 lipca.

Druga połowa XVII wieku, Cyrano (Peter Dinklage), żołnierz niewielkiej postury i wielkiego serca, służy w kompanii i kocha się w urodziwej Roxanne, przyjaciółce z czasów dziecięcych. Choć ma duszę romantyka i potrafiłby wyznać jej miłość za pomocą tysiąca pięknych słów i metafor, zdaje sobie sprawę, że ze względu na swój wygląd nie ma szans na jej względy. Utwierdza się w tym przekonaniu, gdy w Roxanne zakochuje się też przybyły do kompanii Christian, żołnierz obdarzony przez naturę piękną twarzą i posturą. Sęk w tym, że Christian nie radzi sobie tak dobrze ze słowami, prosi więc Cyrano o pomoc, a ten… mu jej udziela.

Cyrano to adaptacja sztuki teatralnej „Cyrano de Bergerac” Edmonda Rostanda z 1897 roku. Jednak tytułowy bohater, zamiast wielkim nosem, wyróżnia się tutaj niskim wzrostem. Takie przepisanie tej historii sprawia, że opowieść wydaje się być dzisiaj znacznie bardziej autentyczna. Scenariusz napisany został przez Ericę Schmidt – która prywatnie jest żoną występującego tutaj w roli głównej Petera Dinklage’a – i opiera się na scenicznym musicalu jej autorstwa z 2018 roku. Joe Wright udowodnił zaś, że jest reżyserem niezwykłego talentu i stworzył film, którego nie sposób uznać za wtórny, pomimo że zachowuje wszystkie właściwości oryginalnej sztuki. Dzięki odpowiedniej pracy kamery i przemyślanym ruchom scenicznym, a przede wszystkim – bardzo uważnemu podejściu do doboru scenografii i kostiumów (które ostatecznie zostały też nominowane do Oscara®), udało się twórcom wytworzyć niezwykłą, teatralną atmosferę.

Całość filmu została nakręcona w przepięknym sycylijskim mieście Noto, a wszystkie partie śpiewane zostały nagrane na planie. Jak mówi reżyser filmu, Joe Wright:

Chciałem, żeby w tych piosenkach zawarła się jakaś intymność. Nie chciałem sytuacji, w której aktorzy nagle przestają mówić, kiedy pojawia się muzyka i zaczynają śpiewać deklamacyjnie próbując synchronizować ruch ust z muzyką graną z playbacku. Chciałem, żeby to wszystko stało się prawdziwie bliskie i intymne, a wszelkie drobne niedoskonałości bardzo mnie cieszyły. Czułem w nich prawdziwe emocje i jestem przekonany że dzięki temu całość może być naprawdę silnym emocjonalnym przeżyciem.

Znakomicie zaprezentował się znany chociażby z serialu Gra o tron, Peter Dinklage. Zarówno dzięki swoim niebanalnym zdolnościom wokalnym, jak i ze względu na dobrze już znany widzom, niezwykły warsztat aktorski. Jak przyznaje Wright:

Peter wnosi do postaci niezwykłą autentyczność, która nie przypomina żadnej poprzedniej interpretacji. Jest tym, kim jest. Ale było też coś pięknego w obserwowaniu jak spełnia swoje długoletnie marzenie o zagraniu pierwszoplanowej postaci w filmie romantycznym. Obserwowanie go w procesie wcielania się w tę rolę było prawdziwym zaszczytem. Jego niebanalna inteligencja i współodczuwanie ze swoją postacią sprawiły, że efekt jest po prostu niezwykły.

Haley Bennett jako Roxanne oraz Kelvin Harrison Jr. wcielający się w zabiegającego o jej względy Christiana w znakomity sposób dopełniają pierwszy plan historii, ale niezwykłe tło dla ich aktorskich dokonań stanowi muzyka. Napisane przez braci Dessner piosenki ze słowami Matta Berningera oraz Carin Besser budują nastrój bardzo różnorodnymi brzmieniami, które ostatecznie, razem z historią opowiadaną w filmie, składają się w spójną i kompletną narrację.

Film Cyrano zadebiutował w polskich kinach 4 marca. Został wysoko oceniony przez krytyków, a znakomite kostiumy przyniosły mu nominację do Oscara®. Na Blu-ray™ i DVD ukaże się już 13 lipca.

Dodatek specjalny w wydaniach BLU-RAY™ i DVD:

Epicka przygoda: jak tworzono Cyrano

Źrodło: Galapagos