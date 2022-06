Zelda Williams w swoim reżyserskim debiucie - poznajcie główną obsadę ''Lisa Frankenstein'' 0

Zelda Williams, którą kojarzyć możecie z serialu Dead of Summer stanie za kamerą horroru Lisa Frankenstein. Będzie to jej reżyserski debiut.

Zelda Williams, serial ''Dead of Summer''

Za produkcję horroru odpowie studio Focus Features. Zdjęcia do filmu rozpocząć mają się tego lata. Jak donoszą zagraniczne media obsadzono już główne role. Na ekranie ujrzymy znaną z seriali The Society i Wielkie kłamstewka Kathryn Newton i Cole'a Sprouse'a występującego w Riverdale.

Scenariusz horroru napisał zdobywca Oscara Diablo Cody. Akcja filmu Lisa Frankenstein przeniesie nas do 1989 roku. Główna bohaterka to niezbyt popularna uczennica liceum, która przypadkowo podczas burzy przywraca do życia przystojnego wiktoriańskiego trupa. Dziewczyna korzystając z zepsutego łóżka do opalania znajdującego się w jej garażu zaczyna przeprowadzać operację robiąc z zmartwychwstałego mężczyznę swoich marzeń.

Czytając opis fabuły produkcja zapowiada się na horror komediowy. Czy jednak zrobione zostanie to w takim tonie, zobaczymy. Premiera z pewnością nie wcześniej niż pod koniec przyszłego roku.

