Tak prezentuje się Kate Winslet jako Na'vi - magazyn Empire udostępnił zdjęcia 0

Na łamach magazynu Empire opublikowane zostały pierwsze zdjęcia prezentujące nam postać należącą do Na’vi, w którą wciela się Kate Winslet w sequelu Avatara.

film ''Avatar: Istota wody''

Winslet wciela się w postać imieniem Ronala. Jest ona lojalną i nieustraszoną przywódczynią plemienia Na’vi.

Jest silna. To wojownik. Nawet w obliczu poważnego niebezpieczeństwa, w ciąży, wciąż walczy o swój lud i o to co jest najdroższe jej sercu – rodzina i dom – tak o swojej postaci mówi Kate Winslet.

Sequel Avatara z 2009 roku nosi tytuł Avatar: Istota wody. Za jego reżyserię odpowiada oczywiście James Cameron. W obsadzie powracają Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang i Sigourney Weaver.

Akcja filmu Avatar: Istota wody rozgrywa się ponad dziesięć lat po wydarzeniach z pierwszej części. To opowieść o rodzinie Jake’a i Neytiri oraz ich staraniach, by zapewnić bezpieczeństwo sobie i swoim dzieciom, mimo tragedii, których wspólnie doświadczają i bitew, które muszą stoczyć, aby przeżyć. Zostają wysiedleni ze swojego domu i uciekają do wodnego świata zwanego Metkayina, gdzie z pewnością dopadną ich różne dramaty i konflikty.

Premiera filmu Avatar: Istota wody zaplanowana jest na 16 grudnia tego roku. Aby zaostrzyć widzom apetyt na produkcję jesienią do kin powróci pierwsza część filmu.

Z ciekawostek na temat filmu wiadomo, że Kate Winslet pobiła Toma Cruise'a w scenie najdłuższego wstrzymania oddechu pod wodą ukazanego w filmie fabularnym. Jej czas wyniósł aż siedem minut i czternaście sekund. Prawdopodobnie będzie ona fragmentem zapowiadanej przez Camerona zapierającej dech w piersiach podwodnej sceny.

