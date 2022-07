Lena Headey wycięta z filmu "Thor: Miłość i grom"... i pozwana przez swoją agencję 0

Światło dzienne ujrzały informację związane z aktorką Leną Headey, która miała pierwotnie pojawić się na ekranie w filmie Thor: Miłość i grom. Nie dosyć, że finalnie jej udział w filmie został wycięty, to na domiar tego została pozwana przez byłą agencję w sprawie niezapłaconych prowizji.

Lena Headey - "Gra o tron"

Taika Waititi ujawnił, że pierwotna wersja filmu Thor: Miłość i grom trwała cztery godziny. Z oczywistych względów musiał on skrócić swoje dzieło i aktualny czas trwania widowiska to niecałe dwie godziny. Wygląda, więc na to, że z filmu wyleciało parę ważnych scen.

Christian Bale, czyli odtwórca roli Gorra potwierdził w jednym z wywiadów, że początkowo na ekranie pojawili się zarówno Jeff Goldblum (The Grandmaster), jak i Peter Dinklage (Eitri). Swoje sceny do Thor: Miłość i grom nakręciła też inna gwiazda serialu Gra o tron, Lena Headey. Niestety z jakiegoś powodu Taika Waititi zdecydował się je usunąć ze skończonej wersji kontynuacji Ragnaroku.

A to nie jest najgorsza wiadomość dla aktorki. Jak podaje Variety, Lena Headey została pozwana na 1,5 miliona dolarów przez swoją byłą brytyjską agencję – Troika Talent Agency – za nieopłacone prowizje związane z jej udziałem w widowisku Marvel Studios oraz kilkoma innymi projektami. Przedstawiciele firmy twierdzą, że jest ona winna co najmniej 500 tysięcy dolarów za sam udział w kolejnej odsłonie przygód Thora. Dodatkowo żądają uiszczenia odszkodowania z tytułu naruszenia umowy, odsetek i zwrotów kosztów prawnych. Serialowa Cersei Lannister za wyciętą rolę w filmie Marvela miała zainkasować ponad 7 mln dolarów!

Lena Headey zaprzecza, jakoby kiedykolwiek popisywała kontrakt z Troika Talent Agency. Aktorka twierdzi, że obie strony działały na podstawie ustnego porozumienia oraz nie uważa, że to za sprawą agencji otrzymała angaż w filmie Marvela. Reżyser Taika Waititi miał zwrócić się do niej bezpośrednio. Wracając do samego filmu Thor: Miłość i grom, to nigdzie nie ma informacji dotyczących roli, którą zagrała w produkcji. Możliwe, że przy odrobinie szczęścia i dobrej woli ze strony producentów, wycięte sceny trafią na nośniki fizyczne.

Premiera superprodukcji Thor: Miłość i grom już 8 lipca.

Źrodło: Variety