Taika Waititi i jego "Gwiezdne wojny" to wciąż niepewny projekt 0

Jeszcze kilka tygodni temu zarządzająca uniwersum "Gwiezdnych wojen" Kathleen Kennedy mówiła, że studio ma wyznaczoną drogę na przyszłość, którą będą podążać. Wygląda jednak na to, że nie wszystko jest tak kolorowe, jak mogłoby się wydawać.

Taika Waititi - "Jojo Rabbit"

Kathleen Kennedy z Lucasfilm przekonywała, że kolejnym widowiskiem kinowym ze świata "Gwiezdnych wojen", które powstanie będzie projekt za kamerą, którego miał stać Taika Waititi. Sam nowozelandzki filmowiec, który aktualnie zajęty jest promowaniem swojego nowego dzieła – Thor: Miłość i grom – zasugerował, że jego film osadzony w gwiezdnym uniwersum nie jest do końca pewny:

W tej chwili próbuję znaleźć pomysł na "Gwiezdne wojny". Muszę zobaczyć, jak sprawy się potoczą, ponieważ kiedy go wreszcie prześlę zadecyduje to, kiedy i czy w ogóle zostanie zrobiony.

W 2020 roku po raz pierwszy pojawiły się medialne doniesienia łączące nazwisko cenionego reżysera z filmem kinowym osadzonym w świecie "Gwiezdnych wojen". Od tamtego czasu minęło już sporo czasu i wygląda na to, że Taika Waititi utknął w bardzo wczesnych fazach rozwoju swojego projektu.

Warto również odnotować, że Nowozelandczyk zajęty jest też innymi projektami, aniżeli widowiska dla Marvel Studios czy Lucasfilm. Waititi przygotowuje się do kręcenia dramatu piłkarskiego zatytułowanego "Next Goal Wins", ma pojawić się też w drugim sezonie serialu HBO Max Nasza bandera znaczy śmierć oraz pełni funkcję producenta wykonawczego przy kilku innych serialach, takich jak Reservation Dogs czy Co robimy w ukryciu.

Kathleen Kennedy liczyła na to, że właśnie wysoko oceniany Taika Waititi przygotuje pierwszy od czasu premiery widowiska Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie film kinowy z tego uniwersum. Rzeczywistość może okazać się jednak zgoła inna. Rogue Squadron od Patty Jenkins, która też przecież ma inne zobowiązania, może finalnie wskoczyć na sam szczyt kalendarza premier Lucasfilm.

