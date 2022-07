Jak zapewne pamiętacie postać Rake’a jakimś cudem przeżyła finałową masakrę z pierwszej odsłony. Przy pracy nad sequelem do pracy powrócili nie tylko reżyser Sam Hargrave, ale też Joe i Anthony Russo jako producenci. Dodatkowo ten pierwszy napisał scenariusz sequelu.

Podczas promocji swojego nowego filmu Joe Russo opowiadał o filmie Tyler Rake 2 twierdząc, że nie będzie to zwykły sequel:

Znacznie różni się od pierwszej części, którą tak lubimy. Pod tym względem jest to osobny film. Ma inny schemat kolorów. Akcja rozgrywa się w innej części świata. Ma inne tempo, inny ton. Dla nas interesującym sposobem podejścia do serializacji historii jest to, że jest ona bardziej zaskakująca i nieoczekiwana. Nie dostaniesz dokładnie tego samego filmu, który miałeś ostatnim razem. Jesteśmy bardzo podekscytowani i uważamy, że zostało to pięknie nakręcone. Hemsworth jest fantastyczny. Cieszymy się, że będziemy mogli pokazać go widzom.