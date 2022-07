Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

HBO Max anuluje serial "Miłość ponad czasem" po zaledwie 1. sezonie 0

Fani serialu Miłość ponad czasem mogą poczuć się zasmuceni. HBO Max zdecydowało się na anulowanie serii po zaledwie jednym sezonie!

"Miłość ponad czasem"

Miłość ponad czasem to tegoroczna propozycja od HBO Max, za którą odpowiadał Steven Moffat, człowiek doskonale znany fanom kultowego serialu Doktor Who. Niestety serial oparty na powieści Audrey Niffenegger i wyreżyserowany przez Davida Nuttera, który miał premierę 15 maja i trwał do 19 czerwca, nie będzie kontynuowany.

W serialu główne role zagrali Rose Leslie jako Clare Abshire, Theo James jako Henry DeTamble, Desmin Borges jako Gomez i Natasha Lopez jako Charisse.

Chociaż HBO nie posunie się naprzód z kolejnym sezonem "Miłość ponad czasem", naszym przywilejem było współpracować z mistrzami opowiadania Stevenem Moffatem i Davidem Nutterem. Jesteśmy bardzo wdzięczni za ich pasję, ciężką pracę i troskę o adaptację tej lubianej książki. Dziękujemy również Theo i Rose oraz reszcie naszej wspaniałej obsady za ich szczere występy, które urzekły publiczność.

czytamy w oświadczeniu rzecznika HBO

Miłość ponad czasem składał się z sześciu odcinków. Historia śledziła zawiłą i magiczną historię miłosną między Clare oraz Henrym, którzy jako małżeństwo borykają się z problemem… podróży w czasie.

Źrodło: Deadline