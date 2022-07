Claire Foy i inni w obsadzie nowego filmu reżysera ''Na wodach północy'' 0

Andrew Haigh, twórca serialu Na wodach północy i nagradzanego brytyjskiego filmu Polegaj na mnie pracuje nad nowym filmowym projektem. Wraz z Searchlight Pictures wyreżyseruje adaptację japońskiej powieści Taichi Yamady noszącej tytuł Strangers. Poznajcie główną obsadę produkcji.

Claire Foy, serial ''The Crown''

Angaż otrzymali znana z roli królowej Elżbiety II w serialu The Crown Claire Foy, Andrew Scott, który wystąpił w wielokrotnie nagradzanym wojennym dramacie 1917, Jamie Bell z Rocketmana i Paul Mescal.

Scenariusz luźno inspirowany wspomnianą powieścią napisał sam Haigh. Fabuła produkcji opowie historię scenarzysty Adama (Andrew Scott), który mieszka w prawie wyludnionym wieżowcu we współczesnym Londynie. Pewnego dnia na jego drodze staje tajemniczy sąsiad Henry (Paul Mescal). Mężczyźni zaprzyjaźniają się. Wtedy Adam powraca do swojego rodzinnego domu, gdzie dokonuje szokującego odkrycia. Okazuje się, że jego dawni zmarli rodzice (Claire Foy i Jamie Bell) ciągle żyją, a do tego nic się nie postarzeli, od czasu ich śmierci 30 lat temu.

Jak na razie nie znana jest ani data rozpoczęcia zdjęć do filmu, ani nawet przybliżona data jego premiery. Będziemy informować Was na bieżąco o rozwoju projektu.

