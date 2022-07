Sigourney Weaver nastolatką w sequelu ''Avatara''! Magazyn Empire udostępnił pierwsze zdjęcia 0

Magazyn Empire opublikował kolejne zdjęcia promujące film Avatar: Istota wody. Tym razem fotografie ukazują aktorkę Sigourney Weaver, która w najnowszym filmie Jamesa Camerona wciela się w… nastolatkę.

Sigourney Weaver, film ''Avatar''

Z pewnością od dawna wszyscy zastanawiali się w jaki sposób Weaver powróci do serii po śmierci swojej bohaterki w części pierwszej. Twórcy znaleźli na to sposób. Aktorka portretuje zupełnie inną bohaterkę niż w Avatarze. Już nie wciela się w dr Grace Augustine a w postać Kiri, nastoletniej Na’vi będącej adoptowaną córką Jake’a i Neytiri.

Dla Weaver było to duże aktorskie wyzwanie. Mamy 70-letnią aktorkę grającą postać o kilakdziesiąt lat młodszą. Dla Sigourney było to dość zabawne powiedział Cameron.

Sigourney stała się młodsza, wyglądała młodziej, miała więcej energii i nigdy nie wyszła z postaci Kiri przez cały okres trwania zdjęć. Miała blask na twarzy i taką lekkość w krokach dodał reżyser.

Akcja filmu Avatar: Istota wody rozgrywa się ponad dziesięć lat po wydarzeniach z pierwszej części. To opowieść o rodzinie Jake’a i Neytiri oraz ich staraniach, by zapewnić bezpieczeństwo sobie i swoim dzieciom, mimo tragedii, których wspólnie doświadczają i bitew, które muszą stoczyć, aby przeżyć. Zostają wysiedleni ze swojego domu i uciekają do wodnego świata zwanego Metkayina, gdzie z pewnością dopadną ich różne dramaty i konflikty.

Premiera filmu Avatar: Istota wody zaplanowana jest na 16 grudnia tego roku. Aby zaostrzyć widzom apetyt na produkcję jesienią do kin powróci pierwsza część filmu.

Źrodło: Empire Magazine