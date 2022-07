Taron Egerton spotkał się z Marvel Studios. Czy to nowy Wolverine?

Aktualnie Tarona Egertona zamiast na wielkim ekranie możemy oglądać w naszych telewizorach i tabletach za sprawą premiery serialu "Black Bird" od Apple TV+. Kolejne miesiące będą jednak bardzo pracowite dla młodej gwiazdy. Egertona zobaczymy w filmie o Henku Rogersie, holenderskim producencie i projektancie gier wideo, który zabezpieczył prawa do dystrybucji kultowego "Tetrisa". Aktor ma również powrócić, jako Gary "Eggsy" Unwin w trzeciej części głównej serii "Kingsman".

Co przyniesie dalsza przyszłość? Od wielu lat mówi się, że to właśnie brytyjski aktor zastąpi Hugh Jackmana w roli Wolverine’a. Taron Egerton miał już okazję spotkać się z kierownictwem Marvel Studio, w tym z Kevinem Feige’em. Jak sam zainteresowany zapatruje się na potencjalną szansę wcielenia się w jednego z najbardziej kultowych komiksowych bohaterów w historii Marvela?