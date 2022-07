Box Office: To nie "Wejście Gru", to prawdziwe wejście smoka. Nowa odsłona przebija wszystkie przewidywania 0

Minionki to cały czas uwielbiana marka. Wyniki finansowe najnowszej odsłony kasowej franczyzy tylko to potwierdzają.

"Minionki: Wejście Gru"

Długi weekend związany z dniem 4 lipca w Ameryce Północnej ma jeden kolor – żółty! Minionki: Wejście Gru wytwórni Universal i Illumination Entertainment zalicza prawdziwe wejścia smoka i zmiata z powierzchni ziemi konkurencję w zestawieniu box office’u.

Animowana komedia, której przewidywano start rzędu 70 mln dolarów niemalże podwoi te liczby. Na ten moment mówi się, że kolejna odsłona kasowej franczyzy zarobi w czterodniowy długi weekend 129,2 mln dolarów. Jeśli chodzi o otwarcie trzydniowe, od piątku do niedzieli to szacuje się, że kwota wyniesie 109,4 mln dolarów. W ten sposób Minionki: Wejście Gru może pochwalić się konkretnymi osiągnięciami.

Przede wszystkim będzie to najlepsze otwarcie w weekend 4 lipca, które pobije dotychczasowego rekordzistę z 2011 roku – Transformers: Dark of the Moon, który zarobił 115,9 mln dolarów w ciągu czterech dni. Po drugie jest to najwyższe krajowe otwarcie dla filmu animowanego od czasu premiery Krainy lodu 2 z 2019 roku, a także drugie najlepsze trzydniowe otwarcie dla franczyzy – Minionki w 2015 roku zarobiły 115,7 mln dolarów.

Minionki: Wejście Gru będą także kasowym hitem na świecie. Na arenie międzynarodowej film otworzył się kwotą rzędu 92,7 milionami dolarów i zdobył dobre recenzje krytyków, a także bardzo dobry CinemaScore z "A". Co więcej tytuł napędzany jest przez media społecznościowe, a króluje w tym mem na TikToku, w którym ludzie ubierają się w garnitury, aby obejrzeć nową animację.

Źrodło: Variety