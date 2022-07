Melissa Barrera w zwiastunie survivalowego dramatu ''Keep Breathing'' 0

Netflix udostępnił zwiastun nadchodzącego dramatu o przetrwaniu w głuchej dziczy, w której to po lotniczej katastrofie znalazła się pewna prawniczka. W roli głównej znana z seriali Vida i tegorocznego filmu Krzyk Melissa Barrera.

Melissa Barrera, film ''Krzyk''

Produkcja nosi tytuł Keep Breathing i powstała jako seria limitowana. Jej premiera w tym miesiącu, a dokładnie 28 lipca.

Barrera wciela się w prawniczkę Liv, która w trakcie lotu prywatnym samolotem rozbija się pośrodku kanadyjskiej dziczy. Teraz musi zrobić wszystko, aby przeżyć. Nie nauczonej spartańskich warunków kobiecie nie będzie łatwo walczyć z bezlitosną przyrodą oraz osobistymi urazami z przeszłości.

Zwiastun oprócz prób przeżycia i desperackiej walki z wyczerpaniem ukazuje nam także różne momenty z wcześniejszego życia Liv, które to kobieta co rusz sobie przypomina i które to są jej jedyną pomocą w walce z psychicznym wykończeniem.

Za kamerą Keep Breathing stanęli Maggie Kiley i Rebecca Rodriguez. Scenariusz zaś napisali Martin Gero i Brendan Gall, którzy objęli także funkcję showrunnerów. Na ekranie oprócz Barrery ujrzymy także Jeffa Wilbuscha, Austina Stowella, Juana Pablo Espinosa i Florencia Lozano.

Źrodło: Netflix