Trachtenberg ma nadzieję na więcej filmów o Predatorze 0

Prey to nowe otwarcie dla franczyzy Predatora. Będzie to pierwszy film o kosmicznym łowcy po przejęciu praw do marki przez Walta Disneya. Czy produkcja spodoba się fanom?

Oczekiwanie związane z tym filmem wydają się być całkiem duże, a jego reżyser Dan Trachtenberg widzi w Prey potencjał dla przyszłych filmów. Filmowiec ma nadzieję, że kolejne odsłony kultowej franczyzy będą powstawać.

Jest wiele ekscytujących pomysłów związanych z tym, co może wydarzyć się z tą franczyzą. Rzeczy, które najbardziej mnie ekscytują, są niezwykle odważne i myślę, że jest możliwość zrobienia czegoś zupełnie innego, czego wcześniej nie robiono.

stwierdził Dan Trachtenberg

Czyżby tym pomysłem na przyszłość serii było osadzanie historii z kosmicznymi łowcami w różnych sceneriach i ramach czasowych? Oglądanie jak ludzie radzili sobie z Predatorami?

W najnowszym filmie historia została osadzona 300 lat temu. Prey to opowieść o młodej kobiecie, Naru, zaciekłej i wysoce wykwalifikowanej wojowniczce należącej do plemienia Komanczów. Została wychowana w cieniu najbardziej legendarnych łowców przemierzających Wielkie Równiny, więc gdy niebezpieczeństwo zagraża jej obozowi, postanawia chronić swój lud. Ofiara, którą śledzi i ostatecznie konfrontuje, okazuje się wysoce rozwiniętym drapieżnikiem z kosmosu z zaawansowanym technicznie arsenałem, co skutkuje okrutną i przerażającą rozgrywką między dwoma przeciwnikami.

Premiera filmu 5 sierpnia na platformie Hulu.

Źrodło: darkhorizons