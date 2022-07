Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Wyciekła scena po napisach "Thor: Miłość i grom" - UWAGA NA SPOILERY 0

Niestety Marvel Studios nie uniknął wycieków związanych z widowiskiem Thor: Miłość i grom. Do sieci wyciekła scena po napisach widowiska, której opis znajdziecie poniżej. Oczywiście dalszą część tego artykułu czytacie na własną odpowiedzialność.

Chris Hemsworth - "Thor: Miłość i grom"

Thor: Miłość i grom to najnowsza odsłona przygód nordyckiego boga, który należy do grupy superbohaterów Marvela. Już 8 lipca w polskich kinach zagości widowisko. Dla niecierpliwych mamy informację związaną ze sceną po napisach, która wyciekła do sieci.

UWAGA NA SPOILERY, CZYTASZ NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ

W scenie po napisach, którą możecie zobaczyć poniżej (bardzo prawdopodobne, że niebawem zostanie ona usunięta z YouTube’a) Russell Crowe wcielający się w Zeusa prowadzi z kimś rozmawia. Mówi, że bogowie stracili szacunek i zostali zastąpieni przez superbohaterów, co oczywiście niezbyt mu się podoba. Sam zadaje pytanie: "kiedy staliśmy się żartem?". Osobą, do której się zwraca jest Herkules, którego wyśle po Thora. W postać mitycznego bohatera wciela się Brett Goldstein znany z serialu Ted Lasso.

Herkulesa w komiksach Marvela nazywa się Księciem Mocy i uważa się go za kilkukrotnie silniejszego od Hulka, natomiast jego złota maczuga dorównuje mocy Mjolnirowi.

W filmie Marvel Studios Thor: Miłość i grom Bóg Piorunów (Chris Hemsworth) wyrusza na wyjątkową misję, by odnaleźć wewnętrzny spokój. Przyjemną emeryturę Thora przerywa jednak spotkanie z Gorrem Rzeźnikiem Bogów (Christian Bale) – galaktycznym zabójcą, który pragnie zagłady wszystkich wiecznych istot. Aby stawić czoła zagrożeniu, Thor wzywa na pomoc Walkirię (Tessa Thompson), Korga (Taika Waititi) i swoją byłą dziewczynę Jane Foster (Natalie Portman), która z niewiadomych przyczyn potrafi władać jego magicznym młotem Mjolnirem. By odkryć tajemnicę Rzeźnika Bogów i powstrzymać go nim będzie za późno, bohaterowie muszą się zmierzyć z kosmicznymi przeciwnościami.

Premiera 8 lipca.

Źrodło: ComicBookMovie