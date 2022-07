Z okazji urodzin Toma Cruise'a reżyser "Mission: Impossible" udostępnił zdjęcie z jego podniebnych akrobacji 0

Tom Cruise skończył wczoraj 60 lat. Z okazji urodzin tego niesamowitego gwiazdora kina akcji, filmowiec Christopher McQuarrie opublikował zakulisowe zdjęcie z kolejnej odsłony serii "Mission: Impossible".

Tom Cruise "Mission: Impossible - Fallout"

Oczywiście zdjęcie, które w mediach społecznościowych zaprezentował Christopher McQuarrie musiało zawierać element, z którego Tom Cruise słynie najbardziej. Niesamowitego wyczynu kaskaderskiego, którego sam się podjął. Aktor został przymocowany do jaskrawoczerwonego dwupłatowca, latającego po niebie nad brytyjskimi krajobrazami. Oto zdjęcie:

Poniekąd Christopher McQuarrie potwierdził tym fotosem informacje brytyjskiej prasy z grudnia zeszłego roku, że Tom Cruise rozpoczął nauki latania dwupłatowcem Boeing-Stearman, co miało mu pomóc w kręceniu głównej sekwencji akcji w filmie Mission: Impossible – Dead Reckoning Part Two. Same próby zdjęciowe odbyły się w Cambridgeshire w Wielkiej Brytanii. Aktor przyczepiony do samolotu, zawinął się wokół skrzydła do góry nogami, podczas gdy samolot wykonał przewrót – pozostawiając aktora siedzącego prawą stroną do góry. Następnie pilot rozpoczął nurkowanie samolotem, podczas gdy Cruise wracał do kokpitu.

Mission: Impossible – Dead Reckoning zostało podzielone na dwie części. Pierwsza część trafi do kin 14 lipca 2023 roku, natomiast druga odsłona zawita na ekranach 28 czerwca 2024 roku.

Źrodło: Twitter