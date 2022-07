Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Martin Klebba zagra Gburka w live-action Disneya o Śnieżce 0

Mędrek, Wesołek, Apsik, Gapcio, Nieśmiałek, Śpioszek oraz Gburek. To imiona legendarnych siedmiu krasnoludków, których możemy oglądać w produkcjach filmowych i serialowych powstałych na bazie baśni braci Grimm. Poznaliśmy nazwisko aktora, który sportretuje w nowym live-action Walta Disneya tego ostatniego!

Martin Klebba - "The Cape"

Martin Klebba, którego mogliśmy oglądać chociażby w serii "Piraci z Karaibów" potwierdził plotkę, która od bardzo dawna krążyła po Hollywood. Aktor wcieli się w postać Gburka, jednego z siedmiu krasnoludków w przygotowywanym właśnie remake’u live-action Walta Disneya – Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków.

Tym samym Martin Klebba dołącza do obsady, w której są już Gal Gadot (pojawi się na ekranie jako Zła Królowa) oraz aktorka, która zdobyła sławę rolą w musicalu West Side Story – Rachel Zegler (ona z kolei zagra tytułową Królewnę Śnieżkę). W filmie pojawi się również Andrew Burnap, który zagra całkowicie nową męską postać, która nie jest ani Księciem, ani Łowcą.

Co ciekawe Walt Disney nieco zmieni podejście do siedmiu krasnoludków. Zamiast tego wytwórnia postanowiła, że Królewna Śnieżka będzie miała okazję przyjaźnić się z "siedmioma magicznymi stworzeniami". Reżyserem filmu jest Marc Webb, natomiast za muzykę odpowiadają ludzie, którzy pracowali przy musicalu La La Land – Benja Paska i Justin Paul. Panowie stworzyli wraz z kompozytorem Justin Horowitzem piosenkę "City of Stars", która otrzymała w 2017 roku Oscara.

Co ciekawe w 2012 roku Martin Klebba zagrał w filmie Królewna Śnieżka, w którym wcielił się w postać Rzeźnika. Wówczas główne role zagrały Julia Roberts i Lily Collins. Produkcja powstała dla Relativity Media i Goldmann Pictures.

