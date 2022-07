Quaritch będzie większy, bardziej niebieski i jeszcze mocniej wkurzony! 0

Ostatnie dni upływają pod dyktando widowiska Avatar: Istota wody. Do sieci trafiła porcja nowych informacji oraz fotosów promujących najbardziej wyczekiwany sequel w historii kina.

"Avatar: Istota wody"

Niedawno informowaliśmy Was o nowej postaci, w którą wcieli się Sigourney Weaver. Więcej informacji znajdziecie pod tym linkiem. Teraz przyszła pora na bohatera, którego sportretuje na ekranie Stephen Lang, czyli głównego złego całego przedsięwzięcia.

Aktor, który wciela się w postać Pułkownika Milesa Quaritcha otrzymał w finale Avatara dwa potężne uderzenia w klatkę piersiową ze strzał z łuku, z którego strzelała Neytiri, nie tylko powróci w sequelach, ale będzie ich głównym antagonistą. Jak to możliwe?

Ciało nienawidzącego rasy Na’vi i gryzącego cygara dowódcy wojskowej Administracji Rozwoju Zasobów (RDA) mogło zginąć, jednak jego świadomość została przeniesiona do ciała awatara Na’vi. Oto co na ten temat miał do powiedzenia odtwórca roli Quaritcha:

Jest większy, bardziej niebieski i zdenerwowany, ale może nauczyć go to wszystko pokory. Kiedy otrzymasz uderzenie z dwóch strzał Na’vi w klatkę piersiową, wywrze to na ciebie pewien wpływ. On zawsze był postacią, która poruszała się po linii prostej. Teraz jest tak gibki, potrafi poruszać się z taką samą przebiegłością i dziką cechą, jak każdy z rasy Na’vi.

Administracja Rozwoju Zasobów będzie posiadała teraz zdecydowanie większą liczbę awatarów, które zostaną wykorzystane do walki z Na’vi. Ponadto RDA zbudowało zupełnie nowe miasto o nazwie Bridgehead, które pozbawia oceany Pandory z zasobów naturalnych, co oczywiście nie będzie podobało się rdzennym mieszkańcom planety.

Poniżej możecie zobaczyć Langa i jego awatar.

Premiera filmu Avatar: Istota wody zaplanowana jest na 16 grudnia tego roku

Źrodło: Empire