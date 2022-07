Ten artykuł to kolejna porcja informacji związanych z widowiskiem Jamesa Camerona – Avatar: Istota wody. Tym razem o superprodukcji wypowiedział się reżyser, który stwierdza, że seria "Avatar" jest tak naprawdę jego "Władcą Pierścieni".

To, co wtedy powiedziałem Foxowi brzmiało: "Zrobię to, ale gra musi rozgrywać się o większą stawkę. Nie chcę po prostu zrobić filmu, kolejnego filmu i jeszcze jednego filmu. Chcę opowiedzieć większą historię. Powiedziałem: "Wyobraźcie sobie, że istnieje seria powieści, jak "Władca Pierścieni", a my je do tego dostosujemy". To w teorii było świetne, ale później musiałem stworzyć te pieprzone powieści, aby ja zaadaptować. Musiałem długo i ciężko zastanawiać się, czy w ogóle chcę zrobić kolejny film o awatarach, ponieważ było to coś, co mogę stracić. Kiedy zrobisz coś, co było tak transcendentne pod względem sukcesu, to czy naprawdę chcesz spróbować i zrobić to jeszcze? Presja jest ogromna. Myślałem o tym przez dobre dwa lata, zanim w końcu zawarliśmy umowę.

wyjawia reżyser