Dystrybutor ujawnił pierwszą zapowiedź produkcji Apokawixa , czyli najnowszego dzieła autorstwa Xawerego Żuławskiego . Czasem kac to nie najgorsze, co może ci się przydarzyć…

Apokawixa to historia grupy maturzystów, którzy – zmęczeni kolejnymi lockdownami – postanawiają zorganizować nad morzem melanż życia. Mimo niepokojąco wysokiego stężenia sinic w Bałtyku i przypadków dziwnych zakażeń początkowo wszystko idzie normalnie – plaża, taniec, seks, picie, miłosne uniesienia i rozczarowania. Z minuty na minutę całość jednak zaczyna wymykać się spod kontroli…

Zniszczenie na imprezie będzie spowodowane nie tylko nadużyciem alkoholu, dragów i wielkością imprezy, która – co oczywiste – wymknie się spod kontroli. To doprowadzi do katastrofy na tle ekologicznym – mówi reżyser filmu, Xawery Żuławski.