"Master of Puppets" zespołu Metallica kolejnym kultowym utworem wykorzystanym w "Stranger Things" 0

Z pewnością "Running Up That Hill" Kate Bush stało się hymnem pierwszej części czwartek sezonu Stranger Things. Teraz twórcy za sprawą drugiej części przypomnieli nam o kolejnym niesamowitym klasyku – "Master of Puppets" zespołu Metallica.

Trzeba oddać braciom Duffer, że jak mało, którzy hollywoodzcy twórcy mają ucho do piosenek wybieranych przy swoich produkcjach. Serial Stranger Things jest tego żywym dowodem. W trzecim sezonie na słuchawki i głośniki fanów powrócił utwór "The Never Ending Story" Limahla. Czwarta seria spowodowała prawdziwe szaleństwo związane z piosenką "Running Up That Hill" Kate Bush. Teraz ostatnie dwa odcinki przypomniały nam kolejny klasyk, który w perfekcyjny sposób został wykorzystany przez twórców.

UWAGA SPOILERY

W drugiej części 4. sezonu Eddie wraz ze swoimi przyjaciółmi wybiera się Na Drugą Stronę, aby zmierzyć się z okrutnym Vecną. W pewnym momencie chwyta za gitarę i jak sam mówi daje "najbardziej metalowy koncert w historii". W tej scenie wykorzystany zostaje utwór "Master of Puppets" zespołu Metallica i trzeba przyznać, ze robi on kapitalny klimat idealnie oddając sytuację, w której znaleźli się bohaterowie.

To była kolejna z tych chwil, gdzie powiedzieli "to musi być ta piosenka". Oczekiwano, że ta część historii będzie kluczową ze szczególnie jeżącą włosy sceną, w której Eddie bohatersko stanął do walki swojego życia. Wierzę, że bracia Duffer uważali, że granie "Master of Puppets" przez całą scenę było oczywistym wyborem. Żadna inna piosenka nie była brana pod uwagę. Utwór idealnie pasował do Eddiego, ponieważ nie tylko wzmocnił najbardziej ekscytującą scenę odcinka, ale pod pewnymi względami pasuje do jego pozornie aroganckiej i irytującej osobowości.

powiedziała kierowniczka muzyczna serialu, Nora Felder

Poniżej możecie obejrzeć ową sekwencję oraz posłuchać utworu legendarnego zespołu:

Jak oceniacie wybór piosenek w 4. sezonie Stranger Things?

Źrodło: Variety