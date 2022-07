Adaptacja mangi Hotondo Shindeiru - zobacz zwiastun anime ''Uncle from Another World'' 0

Netflix prezentuje drugi zwiastun anime Uncle from Another World powstałego na podstawie mangi Hotondo Shindeiru. Czy wujek Takafumiego naprawdę był w innym wymiarze?

serial ''Uncle from Another World''

Jesień 2017 roku… Wujek Takafumiego, potrącony przez ciężarówkę w wieku 17 lat, nagle wybudza się z 17-letniej śpiączki. Gdy Takafumi odwiedza go w szpitalu, wujek mamrocze bez sensu i twierdzi, że powrócił z innego świata, zwanego „GRAN-BAHAMAL”. … Wygląda na to, że wujek postradał zmysły. Takafumi nie wie, co powiedzieć, ale wujek używa magii i w ten sposób udowadnia, że przebywał w innym wymiarze. Wiedząc, że wujek nie ma innych krewnych i licząc, że zarobi na jego mocach, Takafumi postanawia przygarnąć go do siebie.

Mieszkając z wujkiem, Takafumi poznaje jego fantastyczne przygody oraz dowiaduje się o jego miłości do gier komputerowych SEGA. Czasem jednak historie o pełnych bólu i samotności przeżyciach wujka napełniają Takafumiego sprzecznymi emocjami.

Dwóch mężczyzn z różnych pokoleń stara się rozwinąć karierę jako twórcy treści wideo w nowym serialu komediowym nie z tego świata, którego akcja toczy się w małym mieszkaniu.

Premiera na Netflix 20 lipca.

