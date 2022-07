Cameron może nie wyreżyserować "Avatara 4" i "Avatara 5" 0

Kontynuujemy relacje związaną z filmem Avatar: Istota wody. Tym razem magazyn Empire opublikował wywiad z Jamesem Cameronem, w którym mówi o przyszłości franczyzy i zaznacza, że jest możliwość, w której nie będzie pełnił funkcji reżysera czwartej i piątej odsłony.

"Avatar: Istota wody"

Na początek Cameron odniósł się do ludzi, którzy wyśmiewają pomysł sequelu Avatara po tylu latach. Dodatkowo zarzucają filmowi, że pomimo bycia najbardziej kasowym tytułem w historii miał mało widoczny wpływ na kulturę w porównaniu do wielu innych kasowych franczyz. Pomóc w przypomnieniu ludziom o Avatarze mają wrześniowe pokazy, o którym filmowiec również wspomniał. To one według niego mają zreorganizować plan promocyjny nowego widowiska.

Trolle będą miały to, czego nikt nie potrzebuje – oni nie pamiętają nawet imion bohaterów oraz jednego cholernej sceny, która wydarzyła się w filmie. Później obejrzą film ponownie i powiedzą: "Oh, okej, przepraszam, proszę pozwól mi już zamknąć mordę". W ogóle się tym nie przejmuję.

Avatar: Istota wody oraz Avatar 3 to dwie kolejne odsłony pięcioczęściowej sagi, którą James Cameron planował od początku, które zostały one już nakręcone. Podobno ruszono już częściową czwartą część, jednak ona oraz piąta odsłona zostanie zrealizowana w późniejszym terminie. Najprawdopodobniej Walt Disney podejmie decyzje po tym, jak zobaczymy wyniki finansowe zbliżającego się sequelu.

Problemem może być jednak sam James Cameron, który nie wiadomo czy będzie chciał i czy będzie w stanie kontynuować pracę, jako reżyser:

Same filmy "Avatar" pochłaniają wszystko. Mam też kilka innych rzeczy, które rozwijam, które są ekscytujące. Myślę, że z czasem – nie wiem, czy to po trzeciej, czy po czwartej – będę chciał przekazać pałeczkę reżyserowi, którego ufam, żebym mógł zrobić inne rzeczy, którymi też jestem zainteresowany. A może nie. Nie wiem.

Legendarny filmowiec ma nadzieję, że finalnie cała pięcioczęściowa saga powstanie, ponieważ jest ona jedną historią. Dodatkowo uważa, że czwarta część to "film-matka", co możemy rozumieć przez to, że jest najważniejszym w historii Pandory.

Na razie jednak czekamy na premierę filmu Avatar: Istota wody, która jest zaplanowana na 16 grudnia.

Źrodło: Empire