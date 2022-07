Woody Allen planuje francuskojęzyczny film kręcony w Paryżu 0

Dawno w prasie nie słyszeliśmy nic nowego na temat Woody’ego Allena i jego kolejnych projektach. Aż do teraz! Filmowiec ma plany związane z kolejną produkcją.

Woody Allen - "Casanova po przejściach"

Woody Allen promuje swój ostatni film z 2020 roku zatytułowany Hiszpański romans, który dopiero w tym roku zadebiutuje we Francji. Reżyser z Nowego Jorku udzielił wywiadu francuskiej gazecie "Le Journal du Dimanche", w którym wyjawił, że we wrześniu planuje przenieść się do Paryża, aby rozpocząć prace nad swoim nowym projektem. Film będzie produkcją francuskojęzyczną, a w obsadzie zobaczymy lokalne gwiazdy. Podobno Woody Allen znalazł finansowanie filmu w Stanach Zjednoczonych, aczkolwiek nie podał żadnych szczegółów z tym związanych. Źródła zbliżone do tego projektu uważają, że finansowanie nie zostało jeszcze wdrożone.

Zachowałem cudowną pamiątkę z kręcenia "O północy w Paryżu" w 2010 roku. Bardzo kocham to miasto i często je odwiedzałem, za każdym razem odkrywając jego magiczne miejsca.

dodał reżyser

Woody Allen miał już rozmawiać z niektórymi francuskimi aktorkami i aktorami w sprawie występu w filmie, jednak nazwiska zostaną potwierdzone dopiero w momencie otrzymania finansowania i potwierdzeniu daty rozpoczęcia zdjęć. Budżet mieści się w przedziale 10 milionów dolarów.

O czym będzie film? Na razie nie ma szczegółów związanych z fabułą, ale sam Woody Allen wyjawił, że ma to być toksyczny, aczkolwiek romantyczny thriller w klimatach Wszystko gra. Filmowiec dodał też, że po zakończeniu prac nad tym filmem, który będzie jego 50 w karierze, rozważy zakończenie kariery.

Źrodło: Variety