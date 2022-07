Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Nagrody Niezależnego Kina Brytyjskiego będą neutralne pod względem płci dla kategorii aktorskich 0

Brytyjskie Nagrody Niezależnego Kina Brytyjskiego (BIFA) od nowego sezonu będą neutralne pod względem płci dla kategorii aktorskich.

"Po miłości" - laureat BIFA 2021 za najlepszy film

BIFA, czyli organizacja, która wspiera i promuje brytyjskie niezależne produkcje filmowe zdecydowała się zmienić podejście do swoich nagród aktorskich. Od teraz będą one neutralne pod względem płci, to znaczy kategorie takie, jak "najlepszy aktor", "najlepsza aktorka", "najlepszy aktor drugoplanowy" oraz "najlepsza aktorka drugoplanowa" zostaną zamienione na "najlepszą kreację pierwszoplanową", "najlepszą kreację drugoplanową", "najlepszą wspólną kreację pierwszoplanową — za dwie (lub wyjątkowo trzy) role, które są wspólnym celem filmu" oraz "najlepszą obsadę".

BIFA dodała też nową kategorię dotyczącą debiutów reżyserskich — "najlepszy debiut reżyserski w pełnometrażowym filmie dokumentalnym". Nagroda Douglasa Hickoxa dla najlepszego debiutanta, sponsorowana przez BBC Film, będzie teraz przeznaczona wyłącznie dla filmów fabularnych. Nagroda za "najlepszą muzykę", która wcześniej doceniała zarówno autorską kompozycję, jak i nadzór muzyczny, zostanie podzielona na dwie nagrody "najlepszą muzykę oryginalną" i "najlepszy nadzór muzyczny".

Jesteśmy bardzo podekscytowani możliwością wdrożenia nowych, rozszerzonych kategorii nagród BIFA, które w pełni uchwycą gamę wyjątkowych występów i talentów aktorskich w brytyjskim kinie niezależnym i pozwolą nam uhonorować jeszcze więcej talentów niż kiedykolwiek wcześniej.

Amy Gustin i Deena Wallace – dyrektorzy organizacji

Nominacje do tegorocznych nagród zostaną ogłoszone 3 listopada, a ceremonia odbędzie się 4 grudnia.

Źrodło: Variety