Michalina Olszańska dołącza do obsady 3. sezonu "Wiedźmina"

Aktualnie w Maroku, w mieście Erfoud trwają zdjęcia do 3. sezonu serialu Wiedźmin od platformy Netflix. Obsada aktorska wzbogacona została o nowe nazwiska. Co ciekawe wśród nich jest także polska aktorka!

Michalina Olszańska - "1983"

Michalina Olszańska znana z takich seriali, jak 1983 oraz Pajęczyna oraz filmów kinowych Obywatel Jones oraz Marzec '68, dołączyła do obsady aktorskiej jednego z największych serialowych hitów Netflixa, czyli Wiedźmin. Polka wcieli się w jedną z czarodziejek, aczkolwiek na razie nie są znane szczegóły jej roli. Wiadomo tylko tyle, że Olszańska była z obsadą serialu również w Walii, gdzie kręciła sceny z innymi odtwórcami ról magów, w tym Maheshem Jadu i Safiyyą Ingar. Z obsadą i ekipą świętowała również swoje 30. urodziny.

Oprócz polskiej aktorki do obsady dołączyli także Ryan Hayes, który pojawi się na ekranie jako Artaud Terranova. W powieściach Andrzeja Sapkowskiego był on magiem, który spiskował z Vilgefortzem z Roggeveen i Tissaią de Vries, co zakończyło się zamachem stanu na Thanedd. Fani spekulowali, ze postać Terranovy finalnie nie zostanie wprowadzona do serialu, ponieważ inne postacie magów zostały rozszerzone, a jego poczynania pasowały do Stregobora grango przez Larsa Mikkelsena.

Na planie pojawili się też Kate Winter, Martyn Ellis, Harvey Quinn oraz Poppy Almond. Niestety ich role podobnie, jak Olszańskiej nie zostały ujawnione.

Źrodło: Redanianintelligence