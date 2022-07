Przerażający zwiastun ''The Breach'' horroru w reżyserii Rodrigo Gudiño 0

Za pośrednictwem Raven Banner Entertainment w sieci, przed premierą na Międzynarodowym Festiwalu Fantasia, zadebiutował zwiastun horroru The Breach.

film ''The Breach''

Patrząc na ukazane w zwiastunie sceny możemy sądzić, że The Breach to horror ciała, niezbyt przyjemny dla widzów o słabych żołądkach.

Film opowie historię Johna Hawkinsa, szefa policji w maleńkim miasteczku Lone Crow, który odlicza już swoje ostatnie dni na tym stanowisku. Kiedy jednak na brzeg rzeki Porcupine płynącej przez lasy Północnego Ontario wyrzucone zostaje okropinie zmasakrowane ciało, John zostaje wciągnięty w przerażającą historię, której za nic nie jest w stanie pojąć, a co dopiero zrozumieć.

Za kamerą The Breach stanął Rodrigo Gudiño mający na swoim koncie kilka krótkometrażowych horrorów i będący jego pełnometrażowym debiutem Ostatnia wola i testament Rosalind Leigh z 2012 roku. Gudiño pracował na scenariuszu autorstwa uznanego pisarza horrorów Nicka Cuttera i Iana Weira. Producentem i współtwórcą ścieżki dźwiękowej do The Breach został były i obecny gitarzysta Guns N’ Roses – Slash.

Na ekranie oglądając The Breach ujrzymy Allana Hawco, Emily Alatalo, Wesley'a Frencha, Natalie Brown i Adama Kenneth Wilsona.

