''Nocne niebo'' - Amazon kasuje serial po jednym sezonie 0

Amazon bardzo szybko podjął decyzję o dalszym losie serialu Nocne niebo. Produkcja science-fiction, która z pełnym ośmioodcinkowym sezonem pierwszym zadebiutowała w drugiej połowie maja, została anulowana.

fragment plakatu promującego serial ''Nocne niebo''

Powodem takiej decyzji platformy jest niska oglądalność serialu, która nie przekłada się na wysokie koszty jego produkcji. W uratowaniu Nocnego nieba nie pomogły nawet dobre opinie krytyków i widzów. Nie ukrywajmy, liczą się liczby.

Nocne niebo opowiada o emerytowanym małżeństwie Irene i Franklina Yorków, które skrywa pewną tajemnicę: zakopaną na podwórku komnatę, która w cudowny sposób prowadzi do dziwnej, opuszczonej planety. Kiedy przyjeżdża enigmatyczny młody człowiek, spokojne życie Yorków zostaje zakłócone, a komnata, którą tak dobrze znali, okazuje się czymś więcej, niż sobie wyobrażali.

W rolach głównych występują Sissy Spacek i J.K. Simmons. W obsadzie Nocnego nieba jest także polski aktor Piotr Adamczyk, który to już nie pierwszy raz zaistniał w produkcji zza oceanu. Wcześniej wystąpił w serialu platformy Apple TV+ – For All Mankind i w produkcji Marvela powstałej dla Disney+ – Hawkeye.

Źrodło: Deadline