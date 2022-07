Data premiery ''The Winchesters'' już znana! 0

Jeśli z niecierpliwością wyczekujecie prequela Nie z tego świata noszącego tytuł The Winchesters, to mamy dla Was świetną wiadomość. Już w październiku zapoznacie się z pierwszym odcinkiem tej produkcji.

serial ''The Winchesters''

Stacja The CW około miesiąca temu opublikowała plakat i zwiastun zdradzające, iż serial zadebiutuje jesienią. Nie było jednak mowy o dokładnej dacie premiery. Teraz już ją znamy. The Winchesters swój debiut zaliczy 11 października.

Serial skupi się na rodzicach Deana i Sama Winchesterów – Johnie i Mary. Ma to być epicka, nieopowiedziana do tej pory historia miłosna, o tym jak John spotkał Mary i postawił wszystko na szali, aby nie tylko ocalić swoją wielką miłość, ale i cały świat.

W The Winchesters powraca Jensen Ackles, jako narrator, który opowiada niezwykłą historię swoich rodziców. W założycieli rodu Winchester wcielają się Meg Donnelly i Drake Rodger. Scenariusz do serialu The Winchesters napisał Robbie Thompson.

Nie z tego świata to serial, który doczekał się, aż 15 sezonów. Emitowany był od 2005 do 2020 roku. Opowiada on o losach rodzeństwa – Deana i Sama, którzy odnajdują swoje powołanie w trakcie poszukiwania ojca, który od 22 lat polował na istniejące na świecie zło.

Źrodło: Bloody Disgusting