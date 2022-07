Amazon zaprezentował nowy zwiastun serialu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" 0

Na platformie Amazon Prime Video możemy znaleźć nowy teaserowy zwiastun serialu Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy.

"Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy"

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy to jedna z najgłośniejszych serialowych premier tego roku. Amazon zaprezentował na łamach swojej platformy Prime Video ekskluzywną zapowiedź. Co ciekawe oficjalnie nie trafiła ona do sieci do mediów społecznościowych. Mimo wszystko fani umieścili wideo w Internecie. Wy możecie zobaczyć je poniżej i ocenić sami, jak podoba Wam się owa zapowiedź.

Akcja tego epickiego serialu rozgrywa się tysiące lat przed wydarzeniami z "Hobbita" i "Władcy Pierścieni" JRR Tolkiena. Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy zabierze widzów do epoki, w której istniała wielka siła, królestwa wznosiły się na wyżyny, aby za chwilę popaść w ruinę, do czasów, w których żyli nieprawdopodobni bohaterowie, nadzieja wisiała na włosku, a największy złoczyńca, jaki kiedykolwiek wypłynął spod pióra Tolkiena, groził, że okryje cały świat ciemnością.

Seria rozpoczyna się w czasach względnego spokoju i podąża za grupą postaci, zarówno znanych, jak i nowych, które konfrontują się ze złem, które ponownie pojawia się w Śródziemiu. Czeka nas podróż od najciemniejszych głębin Gór Mglistych, przez majestatyczne lasy stolicy elfów, przez zapierające dech w piersiach wyspiarskie królestwo Numenor, aż po najdalsze zakątki świata Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy.

Premiera Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy 2 września na platformie Prime Video

Źrodło: Amazon Prime Video