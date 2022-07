"Wszystko wszędzie naraz" najlepszym filmem pierwszego półrocza! 0

Hollywoodzcy krytycy (Hollywood Critics Association) uznali Wszystko wszędzie naraz Daniela Kwana i Daniela Scheinerta za najlepszy film pierwszej połowy tego roku! Czy zgadzacie się z tym werdyktem?

"Wszystko wszędzie naraz"

Film zdobył także nagrody za reżyserię, scenariusz i trzy role aktorskie (dla Michelle Yeoh, Stephanie Hsu i Ke Huya Quana). Tym samym Wszystko wszędzie naraz staje się jednym z głównych oscarowych graczy w kategorii "Najlepszy Film".

Wszystko wszędzie naraz jest najbardziej dochodowym filmem A24 na świecie z ponad 81 milionami dolarów box office’u, a to jeszcze nie koniec, ponieważ kolejne nowe terytoria wprowadzają go premierowo do kin tego lata. Zagraniczna prasa już zaczyna się rozpisywać o potencjalnym sequelu filmu.

Polecamy śledzenie oficjalnego konta filmu na Instagamie (@everythingeverywheremovie) gdzie wciąż pojawiają się kolejne smaczki związane z tym tytułem. Na pewno usłyszymy jeszcze o nim na oscarowej gali!

Evelyn Wang (Michelle Yeoh), borykająca się z trudami codzienności mama w średnim wieku, natrafia na klucz do "multiwersum": sieci przecinających się ze sobą światów, gdzie może zbadać wszystkie drogi życiowe, którymi nie poszła: począwszy od gwiazdy filmowej do uznanego szefa kuchni Teppanyaki. Kiedy pojawiają się mroczne siły, Evelyn będzie musiała wykorzystać wszystko co ma i wszystko czym kiedyś mogła być, aby ocalić to, co jest dla niej najważniejsze: jej rodzinę.

Źrodło: Best Film