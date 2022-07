Katee Sackhoff zdradziła, że trwają dokrętki do 3. sezonu "Mandaloriana" 0

W zeszłym miesiącu w Anaheim w stanie Kalifornia odbyło się wydarzenie Star Wars Celebration, na którym potwierdzono premierę 3. sezonu serialu The Mandalorian w 2023 roku.

Na początku roku wystartowały zdjęcia do produkcji, dlaczego więc tak długo przyjdzie nam czekać na nowe odcinki? Bardzo prawdopodobne, że odpowiedzi na to pytanie udzieliła Katee Sackhoff, która w serialu wciela się w postać o imieniu Bo-Katana Kryze. Aktorka ostatnio została zmuszona do odwołania występu na konwencie Fan Expo w Denver za co przeprosiła fanów w social mediach.

Katee Sackhoff wyjaśniła w krótkim wideo na Instagramie, że ostatnio pracowała dosyć mocno nad pewnym "małym serialem", który wszyscy doskonale znamy i kochamy, dlatego też ciężko było jej zgrać terminy z konwentem. Zakończyła słowami "Tak każe obyczaj" (w oryginalne "This is the way"), które doskonale zna każdy fan uniwersum "Gwiezdnych wojen" oraz serialu The Mandalorian. Poniżej możecie zobaczyć pełną wiadomość wysłaną do fanów.

Jej słowa są raczej jasne dla wszystkich i odnoszą się do serialu Walta Disneya oraz Lucasfilm. Najprawdopodobniej praca przy serialu dotyczy dokrętek, które są czymś normalnym w dzisiejszym Hollywood.

Według spekulacji Bo-Katana ma być zdecydowanie ważniejszą postacią w trzecim sezonie The Mandalorian.

Źrodło: ComicBookMovie