"Pracownik miesiąca" - zwiastun i polska data premiery kinowej 0

29 lipca na ekrany kin trafi przebojowa komedia Pracownik miesiąca ze znanym z kultowej serii "Asterix i Obelix" – Christianem Clavierem w jednej z głównych ról. Nagrodzony Grand Prix na Festiwalu Komedii L’Alpe d’Huez film odniósł już duży sukces kasowy we Francji, gdzie przez pierwszy tydzień obejrzało go ponad 425 000 widzów.

Pracownik miesiąca to pełna humoru i gagów komedia opowiadająca o spokojnym urzędniku Vincencie, który jest naciskany, by zrezygnować z pracy ze względu na redukcję etatów. Nadgorliwy inspektor postanawia przenieść go w najgorsze miejsca na ziemi, tylko po to, aby zmusić go do rezygnacji. Wysyła go na Grenlandię, gdzie ma chronić naukowców przed atakami niedźwiedzi polarnych. A to dopiero początek.

Bohater, którego gram przypomina tak naprawdę wielu z nas. Pochodzi z małego miasteczka, prowadzi ustabilizowane życie – praca, dom, narzeczona. Nagle okazuje się, że chcą go zwolnić z pracy. Lubię komedie, które są oparte na rzeczywistości. Pomyślałam, że chcę pokazać urzędnika, który czuje się dowartościowany przez swoją pracę (też tak mam!), bo praca to nie tylko dochód, to także status…ale sytuacja potem diametralnie się zmienia…Widzowie przenoszą się z nim z Francji na Grenlandię, do Ekwadoru i Szwecji…akcja rozkręca się jak w filmie przygodowym.

mówi Jérôme Commandeur

Za scenariusz i reżyserię odpowiada znany francuski aktor i komik Jérôme Commandeur, dla którego jest to debiut reżyserski. Na ekranie partnerują mu m.in. Laetitia Dosch oraz Christian Clavier. Film ma już na swoim koncie Grand Prix na Festiwalu Komedii L’Alpe d’Huez 2022. Za dystrybucję w Polsce odpowiada Galapagos Films.

Źrodło: Galapagos Films