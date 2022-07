''Luck'' - zwiastun pierwszego oryginalnego animowanego filmu Apple TV+ 0

Skydance Animation prezentuje zwiastun animowanego filmu Luck. To pierwsza taka oryginalna produkcja powstała specjalnie dla platformy Apple TV+.

film ''Luck''

Główny bohater animacji to Sam Greenfield, bardzo pechowa młoda kobieta, której nic nie idzie tak jak powinno. W końcu jednak i do niej uśmiecha się szczęście. Dziewczyna znajduje szczęśliwą monetę, szybko jednak traci ją, przypadkowo spuszczając pieniądz w toalecie. Odkrywa jednak, że szczęśliwy grosz powiązany jest w jakiś sposób z tajemniczym czarnym kotem imieniem Bob. Ślędząc go Sam trafia do Krainy Szczęścia. Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że ludzie nie mają do niej wstępu…

Głosy Sam udziela Eva Noblezada. Kot Bob zaś przemówi głosem Simona Pegga. W obsadzie są także Jane Fonda jako szefowa smoków, Flula Borg jako eskcentryczny jednorożec, Whoopi Goldberg jako pozbawiona humoru Kapitan i Colin O;Donoghue jako pomocny skrzat.

Za reżyserię animacji Luck odpowiada Peggy Holmes, a jednym z producentów wykonawczych jest John Lasseter, reżyser Toy Story z 1995 roku i animacji Auta.

Premiera animacji 5 sierpnia wyłącznie na Apple TV+.

Źrodło: Apple TV+