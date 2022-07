Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Zmarł James Cann, legendarny Sonny Corleone z "Ojca chrzestnego" 0

Legenda kina i genialny amerykański aktor James Caan nie żyje. Miał 82 lata.

Na oficjalnym koncie na Twitterze tego znakomitego aktora pojawiła się smutna informacja o jego śmierci.

Z wielkim smutkiem informujemy o śmierci Jimmy’ego wieczorem 6 lipca. Rodzina docenia okazy miłości i szczere kondolencje oraz prosi, abyście szanowali jej prywatność w tym trudnym czasie.

czytamy w oświadczeniu

James Caan to aktor mający za sobą wiele znamienitych kreacji aktorskich. Do historii kina z pewnością przejdzie ta z Ojca chrzestnego, gdzie zagrał Sonny’ego Corleone, lekkomyślnego i porywczego syna mafijnego dona Vito Corleone. Za tę rolę otrzymał nominację do Oscara w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy – wówczas musiał jednak uznać wyższość Joela Greya z Kabaretu.

James Caan to jednak nie tylko występ w wielkim dziele Francisa Forda Coppoli. Zagrał również w takich filmach, jak Złodziej, Misery, Kamienne ogrody oraz Obcy przybysze. A Wy, który film z tym aktorem zapamiętacie najmocniej?

Źrodło: Twitter