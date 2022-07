Disney+ prezentuje logo i podaje oficjalny tytuł serialu dotychczas nazywanego ''National Treasure'' 0

Dotychczasowy tytuł serialu Disney+ National Treasure jak się okazuje był roboczy. Włodarze platformy właśnie podali oficjalny tytuł tej produkcji, który brzmi National Treasure: Edge of History.

film ''Skarb narodów''

Poznaliśmy także logo serialu.

Projekt ten to serial, który rozszerzy filmową serię Skarb narodów prowadzoną przez Nicolasa Cage'a. Główny bohater to tym razem nie mężczyzna, a kobieta – Jess Morales, w którą wciela się Lisette Alexis. To dwudziestoletnia marzycielka, która wraz z różnorodną grupą przyjaciół wyrusza na przygodę życia, aby odkryć tajemniczą historię swojej rodziny i ocalić zaginiony panamerykański skarb.

W obsadzie serialu są także Lyndon Smith jako agent FBI Ross, Jake Austin Walker jako Liam i Catherine Zeta-Jones jako Billie, poszukiwaczka skarbów i bizneswoman, która również poszukuje wspomnianego skarbu oraz Zuri Reed, Jordan Rodrigues i Antonio Cipriano. Za scenariusz serialu odpowiadają twórcy oryginału – Marianne i Cormac Wibberley’owie. Pełnią oni także funkcję producentów wykonawczych wraz z Jerrym Bruckheimerem.

Premiera serialu prawdopodobnie dopiero w 2023 roku. Jego pierwszy sezon składać ma się z dziesięciu epizodów. Możliwe, iż więcej szczegółów dowiemy się na lipcowym Comic-Conie. Może nawet doczekamy się pierwszej zapowiedzi.

Źrodło: Dark Horizons, Twitter